2019-04-12T14:36:24+03:00
Происшествия

Сургутянин соблазнился низкой ценой и остался без денег

Дорогостоящую технику мужчина планировал купить почти даром
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Сургутянин соблазнился низкой ценой и остался без денег. Фото с сайта pixabay.comСургутянин соблазнился низкой ценой и остался без денег. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

«Сыр в мышеловке» дорого обошёлся жителю Сургута. Мужчина решил купить необходимую в хозяйстве технику за сущие копейки и прогадал.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, житель Сургута нашел объявление о продаже снегоуборочника и электрического культиватора общей стоимостью почти 17000 рублей. Будучи уверенным в достоверности информации, представленной на сайте, гражданин позвонил автору объявления и обсудил все интересующие его вопросы. Продавец заявил, что только после 100% оплаты он доставит товар мужчине. Потерпевший согласился на такие условия покупки и перевел деньги на счет злоумышленника, но снегоуборочник и электрический культиватор он так и не получил.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дороги в ХМАО признаны недостаточно безопасными
Сургутский район, Сургут и Нижневартовск в лидерах по строительству жилья в Югре
Чемпионат по подлёдному лову состоится в Когалыме
Изменились сроки проведения конкурса «Логотип Года семьи в Югре»
В Югорске задержан с наркотиками мужчина
В Ханты-Мансийске тлеющий диван стал причиной эвакуации из школы 750 человек
Сургутянка знала про мошенников, но всё равно перевела деньги
В Нижневартовске формируют «Бессмертный полк»
Два вартовчанина ожидают суда за похищение и угрозы знакомому
Жительница Югорска в попытках уберечь пять тысяч рублей с карты потеряла вдвое больше
В Нижневартовске перекроют главные дороги города
В Пыть-Яхе расследуют зверское убийство
В Сургуте за коммерческий подкуп задержан замдиректора предприятия
Школьники Югры соревнуются в конкурсе «Лучший урок письма-2019»
Сургутян приоделся в магазине на пять тысяч рублей и прошёл мимо кассы
Уровень воды в Иртыше в районе Ханты-Мансийска составит 955 сантиметров
За минувшие сутки в Югре в девяти ДТП пострадали семь человек
В Нижневартовске для праздничного шествия на 9 мая приготовили 16 коробок
В Мегионе с наркотиками задержаны два парня
На трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» дежурят усиленные посты ДПС
В Ханты-Мансийске встречают «Студенческую весну»
Погода в Югре 12 апреля: облачно и дожди
Югорчане могут посетить «колониальный» музей одним кликом
В Ханты-Мансийске за пьяную езду осужден очередной водитель