Сургутянин соблазнился низкой ценой и остался без денег

СЕГОДНЯ 14:36 2019-04-12T14:36:24+03:00

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«Сыр в мышеловке» дорого обошёлся жителю Сургута. Мужчина решил купить необходимую в хозяйстве технику за сущие копейки и прогадал.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, житель Сургута нашел объявление о продаже снегоуборочника и электрического культиватора общей стоимостью почти 17000 рублей. Будучи уверенным в достоверности информации, представленной на сайте, гражданин позвонил автору объявления и обсудил все интересующие его вопросы. Продавец заявил, что только после 100% оплаты он доставит товар мужчине. Потерпевший согласился на такие условия покупки и перевел деньги на счет злоумышленника, но снегоуборочник и электрический культиватор он так и не получил.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU