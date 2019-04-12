2019-04-12T14:24:13+03:00
Общество

Изменились сроки проведения конкурса «Логотип Года семьи в Югре»

Организаторы продлили дни приём заявок
Алена Кульмухаметова
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Изменились сроки проведения конкурса «Логотип Года семьи в Югре». Фото с сайт администрации города НижневартовскИзменились сроки проведения конкурса «Логотип Года семьи в Югре». Фото с сайт администрации города Нижневартовск
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Конкурс «Логотип Года семьи в Югре» претерпел изменения. Организаторы изменили сроки приема работ от участников.

Так, югорчане могут предложить неограниченное число эскизов логотипа, а автор самого лучшего станет обладателем нового телевизора. Прием заявок продлен до 22 апреля на портале «Открытый регион – Югра». Лучший логотип выберут с помощью Интернет-голосования, которое будет проходить с 23 по 25 апреля. 26 апреля будет назван победитель и счастливый обладатель главного приза. Его определит оргкомитет конкурса по количеству набранных голосов.

Добавим, электронная форма заявки для участников конкурса совсем скоро станет доступна на портале – www.myopenugra.ru. Подробности об участии в конкурсе можно узнать по электронной почте: openregion86@or86.ru и по телефону 8-800-10-10-086.

ИСТОЧНИК KP.RU

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