СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-12T13:55:08+03:00

В Югорске задержан с наркотиками мужчина. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югры

Изменить размер текста: A A

Купил наркотики с помощью тайника- «закладки» и попал с поличным житель Югорска. Выяснилось, что брал он их для себя.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, 25-летнего мужчину подозревают в незаконном хранении наркотических средств.

Во время досмотра югорчанина полицейские обнаружили и изъяли у него твёрдое спрессованное вещество растительного происхождения, которое подозреваемый купил через тайник–-«закладку» у неустановленного лица для личного потребления, а также сотовый телефон с перепиской.

Результаты химического исследования показали, что данное вещество является смесью наркотиков растительного происхождения общей массой 1,746 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

ИСТОЧНИК KP.RU