2019-04-12T13:55:08+03:00
Происшествия

В Югорске задержан с наркотиками мужчина

В его телефоне обнаружена «тайная» переписка
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югорске задержан с наркотиками мужчина. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгрыВ Югорске задержан с наркотиками мужчина. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Купил наркотики с помощью тайника- «закладки» и попал с поличным житель Югорска. Выяснилось, что брал он их для себя.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, 25-летнего мужчину подозревают в незаконном хранении наркотических средств.

Во время досмотра югорчанина полицейские обнаружили и изъяли у него твёрдое спрессованное вещество растительного происхождения, которое подозреваемый купил через тайник–-«закладку» у неустановленного лица для личного потребления, а также сотовый телефон с перепиской.

Результаты химического исследования показали, что данное вещество является смесью наркотиков растительного происхождения общей массой 1,746 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске тлеющий диван стал причиной эвакуации из школы 750 человек
Сургутянка знала про мошенников, но всё равно перевела деньги
В Нижневартовске формируют «Бессмертный полк»
Два вартовчанина ожидают суда за похищение и угрозы знакомому
Жительница Югорска в попытках уберечь пять тысяч рублей с карты потеряла вдвое больше
В Нижневартовске перекроют главные дороги города
В Пыть-Яхе расследуют зверское убийство
В Сургуте за коммерческий подкуп задержан замдиректора предприятия
Школьники Югры соревнуются в конкурсе «Лучший урок письма-2019»
Сургутян приоделся в магазине на пять тысяч рублей и прошёл мимо кассы
Уровень воды в Иртыше в районе Ханты-Мансийска составит 955 сантиметров
За минувшие сутки в Югре в девяти ДТП пострадали семь человек
В Нижневартовске для праздничного шествия на 9 мая приготовили 16 коробок
В Мегионе с наркотиками задержаны два парня
На трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» дежурят усиленные посты ДПС
В Ханты-Мансийске встречают «Студенческую весну»
Погода в Югре 12 апреля: облачно и дожди
Югорчане могут посетить «колониальный» музей одним кликом
В Ханты-Мансийске за пьяную езду осужден очередной водитель