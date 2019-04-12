СЕГОДНЯ 13:41 2019-04-12T13:41:53+03:00

В Ханты-Мансийске тлеющий диван стал причиной эвакуации из школы 750 человек. Фото из группы "Типичный Ханты-Мансийск" в соцсети Вконтакте

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Эвакуация детей и сотрудников школы № 8 в Ханты-Мансийске произошла 11 апреля около четырех часов дня. Никто не пострадал.

Как сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре, в 15.59 диспетчеру Ханты-Мансийского пожарно-спасательного гарнизона в от персонала школы поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации и появлении дыма в цокольном этаже. Через две минуты к месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия персоналом было эвакуировано из здания 753 ребенка.

В ходе проведения разведки было обнаружено горение мебели в подсобном помещении в цокольном этаже на площадь два квадратных метра. В 16.16 возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия привлекалось 23 сотрудника и 7 единиц специальной техники. Причины возгорания устанавливаются органами дознания МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU