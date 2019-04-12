2019-04-12T12:48:08+03:00
Общество

В Нижневартовске формируют «Бессмертный полк»

Заявки на патриотическую акцию нужно подавать заранее
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске формируют «Бессмертный полк». Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске формируют «Бессмертный полк». Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Акция «Бессмертный полк» состоится в Нижневартовске в полдень 9 мая. Присоединиться к ней может каждый.

Коллективам, желающим принять участие в акции, необходимо не позднее 22 апреля отправить заявку по телефолну, электронной почтой либо в бумажном варианте на адрес админитрации.

Добавим, на официальном сайте органов местного самоуправления администрации города Нижневартовска размещается вся актуальная информация по предстоящему празднованию Дня Победы. Ее можно найти по хэштегам #ДеньПобеды2019 #ПобедаОднаНаВсех. На сайте также можно ознакомиться с рекомендациями по праздничному оформлению зданий и прилегающих территорий.

Об изготовлении штендеров для Бессмертного полка, а также о месте формирования колонны будет сообщено дополнительно.

Напомним, впервые Бессмертный полк прошел 9 мая 2012 года в Томске. Быть частью полка может любой человек. Гражданская акция по всей стране проходит с 2013 года. За это время из всероссийской она переросла в международную. С портретами своих родственников, к примеру, в прошлом году прошли в десятках стран: от Австралии до Канады, от Бразилии до Японии. В Нижневартовске акция состоится уже в пятый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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