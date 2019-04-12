СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-12T12:30:19+03:00

Два вартовчанина ожидают суда за похищение и угрозы знакомому. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Возили вартовчанина, связанного по рукам скотчем, в багажнике автомобиля и угрожали ему расправой двое молодых людей. Сейчас они ждут вынесения приговора суда.

Накануне, прокурор Нижневартовска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 27-летних жителей города. Они обвиняются в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Согласно материалам дела, в январе 2019 года злоумышленники похитили потерпевшего, поместив его в автомобиль под предлогом разговора, и увезли последнего в одно из садово-огороднических товариществ, где удерживали против его воли, связав руки скотчем. При этом, по пути следования в автомобиле обвиняемые угрожали, а также с целью подавления воли к сопротивлению произвели выстрел в сторону потерпевшего из сигнального револьвера.

В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU