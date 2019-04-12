2019-04-12T12:30:19+03:00
Происшествия

Два вартовчанина ожидают суда за похищение и угрозы знакомому

Им грозит до 12 лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Два вартовчанина ожидают суда за похищение и угрозы знакомому. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыДва вартовчанина ожидают суда за похищение и угрозы знакомому. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Возили вартовчанина, связанного по рукам скотчем, в багажнике автомобиля и угрожали ему расправой двое молодых людей. Сейчас они ждут вынесения приговора суда.

Накануне, прокурор Нижневартовска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 27-летних жителей города. Они обвиняются в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Согласно материалам дела, в январе 2019 года злоумышленники похитили потерпевшего, поместив его в автомобиль под предлогом разговора, и увезли последнего в одно из садово-огороднических товариществ, где удерживали против его воли, связав руки скотчем. При этом, по пути следования в автомобиле обвиняемые угрожали, а также с целью подавления воли к сопротивлению произвели выстрел в сторону потерпевшего из сигнального револьвера.

В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югорске задержан с наркотиками мужчина
В Ханты-Мансийске тлеющий диван стал причиной эвакуации из школы 750 человек
Сургутянка знала про мошенников, но всё равно перевела деньги
В Нижневартовске формируют «Бессмертный полк»
Жительница Югорска в попытках уберечь пять тысяч рублей с карты потеряла вдвое больше
В Нижневартовске перекроют главные дороги города
В Пыть-Яхе расследуют зверское убийство
В Сургуте за коммерческий подкуп задержан замдиректора предприятия
Школьники Югры соревнуются в конкурсе «Лучший урок письма-2019»
Сургутян приоделся в магазине на пять тысяч рублей и прошёл мимо кассы
Уровень воды в Иртыше в районе Ханты-Мансийска составит 955 сантиметров
За минувшие сутки в Югре в девяти ДТП пострадали семь человек
В Нижневартовске для праздничного шествия на 9 мая приготовили 16 коробок
В Мегионе с наркотиками задержаны два парня
На трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» дежурят усиленные посты ДПС
В Ханты-Мансийске встречают «Студенческую весну»
Погода в Югре 12 апреля: облачно и дожди
Югорчане могут посетить «колониальный» музей одним кликом
В Ханты-Мансийске за пьяную езду осужден очередной водитель