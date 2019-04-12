СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-12T12:00:36+03:00

Жительница Югорска в попытках уберечь пять тысяч рублей с карты потеряла вдвое больше Фото: Татьяна Коркина

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Накануне в дежурную часть полиции Югорска обратилась местная жительница с заявлением о краже денег с банковской карты.

Потерпевшая пояснила, что ей позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, сообщил, что со счета её банковской карты пытались снять 4872 рубля. Югорчанка ответила, что никаких покупок не совершала и в данный момент находится на работе. После мужчина сообщил потерпевшей, что для того, чтобы отменить указанные операции, необходимо сообщить пароль, который придет в смс-сообщении с номера 900.

Также якобы сотрудник службы безопасности банка попросил сообщить все данные карты, а именно номер, срок действия, и трехзначный код на оборотной стороне. В последующем жертва сообщила злоумышленнику в ходе телефонного разговора все необходимые ему данные. Таким образом мошенником было снято с карты 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU