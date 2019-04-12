В Нижневартовске перекроют главные дороги города

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-12T11:56:06+03:00

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Перекрытие дорог запланировано уже 5 мая. По информации пресс-службы города Нижневартовск, это связано с проведением цикла мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Временное ограничение движения транспортных средств по дорогам города будет введено: 5 и 7 мая с 17 до 20 часов - улица Ленина (район Дворца искусств) в створе улиц Кузоваткина и Маршала Жукова - для проведения репетиций праздничного парада.

8 мая с 11 до 13 часов - улица 60 лет Октября (от улицы Нефтяников до проспекта Победы) – для возложения цветов к мемориалу «Воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 годов».

9 мая с 8 утра улица Ленина (от улицы Нефтяников до улицы Кузоваткина) – для выстраивания колонн и проведения праздничного парада, улица Омская (от улицы Менделеева до улицы Нефтяников). Для прохождения колонны участников праздничного парада будут задействованы проспект Победы (от улицы Мира до улицы Ленина, нечетная сторона, проспект Победы (от улицы Ленина до улицы Г. И. Пикмана), улица 60 лет Октября (от улицы Нефтяников до улицы Менделеева). Из-за возложения цветов к мемориалу «Воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 годов» перекроют улицу Г.И. Пикмана (от проспекта Победы до улицы Мусы Джалиля). В это же день с 21 до 23 часов улица Г.И. Пикмана (от проспекта Победы до улицы Мусы Джалиля) – для организации и проведения фейерверка.

11 мая с 9 до 15 часов перекроют улицу Г.И. Пикмана (от улицы Мусы Джалиля до гостиничного комплекса «Жемчужина Сибири»), проспект Победы (от улицы 60 лет Октября до улицы Г. И. Пикмана), улицу Мусы Джалиля (от улицы 60 лет Октября до улицы Г. И. Пикмана) для проведения физкультурно-спортивных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU