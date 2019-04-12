2019-04-12T09:57:39+03:00
Происшествия

В Пыть-Яхе расследуют зверское убийство

Мужчина пока не под стражей
Алена Кульмухаметова
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В Пыть-Яхе расследуют зверское убийство. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Пыть-Яхе расследуют зверское убийство. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Житель Омска обвиняется в убийстве мужчины в городе Пыть-Ях. Вахтовик забил досмерти собутыльника.

Как сообщает следственный комитет Югры, 34-летний житель города Омска, в ночь на 9 апреля, находясь в жилом вагончике, расположенном на территории одного из предприятий города Пыть-Ях, распивал спиртные напитки с приятелем.

По версии следствия, возникла ссора, во время которой омич избил потерпевшего до потери сознания, после чего изувечил часть его лица. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Обвиняемый задержан, сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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