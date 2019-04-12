В Сургуте за коммерческий подкуп задержан замдиректора предприятия
Заместитель директора одного из городских предприятий был задержан в Сургуте сотрудниками управления экономической безопасности, полиции, при силовой поддержке Росгвардии.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, заместитель директора получил 350 тысяч рублей за выигрыш в конкурсной процедуре по выбору поставщика на оказание услуг по вырубке кустарников в охранной зоне подземных газораспределительных газопроводов высокого давления, заключению последующего контракта и подписания актов выполненных работ.
Заместитель директора получил 350 тысяч рублей за выигрыш в конкурсной процедуре. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
Необходимо отметить, что задержанный не судим, является жителем Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Следственный комитет Югры по данному факту возбудил уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU