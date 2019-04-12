2019-04-12T09:49:32+03:00
Происшествия

В Сургуте за коммерческий подкуп задержан замдиректора предприятия

Ему грозит до девяти лет лишения свободы
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте за коммерческий подкуп задержан замдиректора предприятия. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Сургуте за коммерческий подкуп задержан замдиректора предприятия. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Заместитель директора одного из городских предприятий был задержан в Сургуте сотрудниками управления экономической безопасности, полиции, при силовой поддержке Росгвардии.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, заместитель директора получил 350 тысяч рублей за выигрыш в конкурсной процедуре по выбору поставщика на оказание услуг по вырубке кустарников в охранной зоне подземных газораспределительных газопроводов высокого давления, заключению последующего контракта и подписания актов выполненных работ.

Заместитель директора получил 350 тысяч рублей за выигрыш в конкурсной процедуре. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Заместитель директора получил 350 тысяч рублей за выигрыш в конкурсной процедуре. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Необходимо отметить, что задержанный не судим, является жителем Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Следственный комитет Югры по данному факту возбудил уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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