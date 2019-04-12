Школьники Югры соревнуются в конкурсе «Лучший урок письма-2019»

СЕГОДНЯ 09:34 2019-04-12T09:34:12+03:00

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Региональный этап конкурса «Лучший урок письма-2019» стартовал в Ханты-Мансийском автономном округе.

Так, в рамках региональной номинации «Югра мўвием, н ма с мємн в н» («Ты в моём сердце, Югра!»), посвященной Году языков коренных народов севера, школьникам предлагают написать письма о Югре на хантыйском и мансийском языках, сконцентрировав внимание на культуре и традициях родного края.

На конкурс также принимаются работы, написанные на русском языке, в следующих номинациях: «Мой любимый литературный герой»; «Есть такая профессия – Родину защищать…»; «Рецепты счастливой семьи»; «Поколение неравнодушных: горячее сердце»; «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи»; «У меня дома живет амурский тигр»; «Если бы я был президентом банка, какую услугу предложил бы в первую очередь»; «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…»; Лучшая методическая разработка проведения урока письма.

Работы принимаются до 10 июня 2019 года в региональный оргкомитет конкурса с пометкой «Лучший урок письма» по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU