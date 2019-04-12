2019-04-12T09:34:12+03:00
Общество

Школьники Югры соревнуются в конкурсе «Лучший урок письма-2019»

Работы принимаются до 10 июня
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Школьники Югры соревнуются в конкурсе «Лучший урок письма-2019»Школьники Югры соревнуются в конкурсе «Лучший урок письма-2019»Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Региональный этап конкурса «Лучший урок письма-2019» стартовал в Ханты-Мансийском автономном округе.

Так, в рамках региональной номинации «Югра мўвием, н ма с мємн в н» («Ты в моём сердце, Югра!»), посвященной Году языков коренных народов севера, школьникам предлагают написать письма о Югре на хантыйском и мансийском языках, сконцентрировав внимание на культуре и традициях родного края.

На конкурс также принимаются работы, написанные на русском языке, в следующих номинациях: «Мой любимый литературный герой»; «Есть такая профессия – Родину защищать…»; «Рецепты счастливой семьи»; «Поколение неравнодушных: горячее сердце»; «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи»; «У меня дома живет амурский тигр»; «Если бы я был президентом банка, какую услугу предложил бы в первую очередь»; «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…»; Лучшая методическая разработка проведения урока письма.

Работы принимаются до 10 июня 2019 года в региональный оргкомитет конкурса с пометкой «Лучший урок письма» по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югорске задержан с наркотиками мужчина
В Ханты-Мансийске тлеющий диван стал причиной эвакуации из школы 750 человек
Сургутянка знала про мошенников, но всё равно перевела деньги
В Нижневартовске формируют «Бессмертный полк»
Два вартовчанина ожидают суда за похищение и угрозы знакомому
Жительница Югорска в попытках уберечь пять тысяч рублей с карты потеряла вдвое больше
В Нижневартовске перекроют главные дороги города
В Пыть-Яхе расследуют зверское убийство
В Сургуте за коммерческий подкуп задержан замдиректора предприятия
Сургутян приоделся в магазине на пять тысяч рублей и прошёл мимо кассы
Уровень воды в Иртыше в районе Ханты-Мансийска составит 955 сантиметров
За минувшие сутки в Югре в девяти ДТП пострадали семь человек
В Нижневартовске для праздничного шествия на 9 мая приготовили 16 коробок
В Мегионе с наркотиками задержаны два парня
На трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» дежурят усиленные посты ДПС
В Ханты-Мансийске встречают «Студенческую весну»
Погода в Югре 12 апреля: облачно и дожди
Югорчане могут посетить «колониальный» музей одним кликом
В Ханты-Мансийске за пьяную езду осужден очередной водитель