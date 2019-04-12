Сургутян приоделся в магазине на пять тысяч рублей и прошёл мимо кассы
Срок грозит 19-летнему парню из Сургута за глупую кражу в магазине. Преступление произошло под прицелом камер видеонаблюдения.
- В Сургуте сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Как стало известно, молодой человек 2000 года рождения, находясь в торговом центре, похитил вещи на общую стоимость 5000 рублей. Подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности. Полицейские изъяли похищенное. Правоохранителями в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 39 преступлений, раскрыто 30, из них: один случай мошенничества, 8 краж и 3 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU