Уровень воды в Иртыше в районе Ханты-Мансийска составит 955 сантиметров

СЕГОДНЯ 08:55 2019-04-12T08:55:33+03:00

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Подготовка к весеннему паводку в окружной столице Югры ведется в оперативном режиме. Для расселения жителей в случае обильного паводка создано 9 пунктов временного размещения, в основном – на базе учебных заведений города. В них могут разместиться до 500 человек.

По информации сообщает управления гражданской защиты населения, предварительные прогнозы обещают максимальный уровень воды в реке Иртыш - 955 сантиметров.

- Серьезной угрозы для жителей не будет, – проинформировал директор учреждения Евгений Девятков, – мы еще в 2015 году провели большую работу по отсыпке и укреплению дорожного полотна в районе опасных участков на СОТ «Стрижкино» и переулке «Геофизиков».

По словам Евгения Девяткова, при большом количестве осадков и сильных ливнях, быстром таянии снега, способных привести к поднятию уровня грунтовых и талых вод, угрозе подтопления в городе подвержены 12 домов в низменной части Ханты-Мансийска.

Сейчас в окружном центре создаются оперативные бригады по проведению противопаводковых мероприятий, завершена работа по пропариванию ливневой канализации, организована откачка талых вод с затопляемых зон, очищаются водопропуски. Для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации на водных объектах в аварийно-спасательном формировании югорской столицы имеется вся необходимая спецтехника.

ИСТОЧНИК KP.RU