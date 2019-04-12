СЕГОДНЯ 08:38 2019-04-12T08:38:50+03:00

За минувшие сутки в Югре в девяти ДТП пострадали семь человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Сургутском районе. Погиб водитель грузовика.

Как сообщает Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около двух ночи в Сургутском районе на девятом километре Ново-Покурского месторождения, водитель за рулём «КАМАЗ» в составе полуприцепа при подъеме в горку, с тяжёлым грузом скатился назад и перевернулся на проезжую часть. В результате происшествия водитель скончался.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и семь получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

Задержано восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, шесть – за отказ от медицинского освидетельствования, четыре – за повторное управление с признаками опьянения. 51 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU