В Нижневартовске для праздничного шествия на 9 мая приготовили 16 коробок

СЕГОДНЯ 08:07 2019-04-12T08:07:14+03:00

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Праздничные мероприятия, тематические уроки и встречи, посвящённые 74-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, начались в общеобразовательных организациях Нижневартовска. Основные мероприятия в городе пройдут с 6 по 9 мая.

-Традиционно 6 мая пройдет праздничный концерт во Дворце искусств, 7 мая - митинг возле памятника Мусе Джалилю. 8 мая в городском парке состоится митинг, приуроченный к празднованию Дня Победы, а уже 9 мая - парад военизированной техники, шествие и акция «Бессмертный полк», - рассказала заместитель директора департамента по социальной политике, начальник управления культуры администрации города Яна Гребнева.

В этом году для участия в шествии образовательные организации города подготовили не 13 парадных коробок, как было ранее, а на три больше. В каждой – около 30 человек. Они будут представлять арктические войска, морскую пехоту и юнармейцев–пограничников. Форму администрации школ уже заказали.

В День Победы для горожан будут работать концертные площадки. Они разместятся на площади Нефтяников, у Дворца культуры «Октябрь», а также у монумента «Флаг города». У жителей, принявших участие в шествии, будет возможность выбора: пойти на возложение цветов к мемориалу «Воинам – землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945г.г.», посетить выставку военизированной техники (она разместится напротив ДК «Октябрь», на месте бывшей автостанции) или отправиться на прогулку по городской набережной, где организуют торговые места. Завершит День Победы праздничный фейерверк.

Напомним, в дни проведения репетиций праздничного шествия, а также в дни проведения мероприятия, для обеспечения безопасности граждан будет введено временное ограничение движения транспортных средств по дорогам города. Вартовчан просят отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам и заранее продумывать маршрут своего движения, по возможности использовать общественный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU