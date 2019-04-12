СЕГОДНЯ 07:56 2019-04-12T07:56:58+03:00

В Мегионе с наркотиками задержаны два парня. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Им грозит от трёх до десяти лет тюрьмы

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Накануне сотрудниками полиции Нижневартовского района на 204 километре автодороги «Сургут - Нижневартовск» были задержаны 25 и 20-летние жители Мегиона, подозреваемые в незаконном хранении наркотических средств.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, при личном досмотре у парней были обнаружены наркотики общей массой 9,27 грамма.

В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере».

Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU