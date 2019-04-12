В Мегионе с наркотиками задержаны два парня
Накануне сотрудниками полиции Нижневартовского района на 204 километре автодороги «Сургут - Нижневартовск» были задержаны 25 и 20-летние жители Мегиона, подозреваемые в незаконном хранении наркотических средств.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, при личном досмотре у парней были обнаружены наркотики общей массой 9,27 грамма.
В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере».
Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU