На трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» дежурят усиленные посты ДПС

СЕГОДНЯ 07:42 2019-04-12T07:42:41+03:00

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Рейд, направленный на выявление нетрезвых водителей, запланирован на субботу 13 апреля. На трассах будут дежурить усиленные посты ДПС.

Как сообщает Госатвоинспекция ХМАО-Югры, массовая проверка водителей запланирована на автодороге Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск». Сотрудниками ДПС Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будет проведено профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а так же формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на автодорогах и осознания неотвратимости наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU