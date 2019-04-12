В Ханты-Мансийске встречают «Студенческую весну»

СЕГОДНЯ 07:36 2019-04-12T07:36:48+03:00

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В субботу 13 апреля в Ханты-Мансийске соберутся более полутысячи талантливых молодых людей со всего региона на окружной фестиваль «Студенческая весна».

По данным организаторов, конкурсные просмотры состоятся 14 и 15 апреля сразу на трех площадках города: концертно-театральный центр «Югра-Классик», Центр искусств для одаренных детей Севера, Государственный художественный музей. Участники продемонстрируют оригинальные творческие постановки в музыкальном, танцевальном и театральном жанрах, а также в сфере журналистики. Оценивать номера югорских студентов будет компетентное жюри, куда вошли успешные режиссеры и продюсеры, актеры, журналисты и хореографы. Вечером состоятся концерты с лучшими номерами дня, побывать на которых совершенно бесплатно смогут все желающие.

Закрытие фестиваля пройдет 16 апреля в КТЦ «Югра-Классик». Назовут имена тех, кто поедет представлять автономный округ на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который в этом году пройдет в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU