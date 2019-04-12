Погода в Югре 12 апреля: облачно и дожди

СЕГОДНЯ 06:50 2019-04-12T06:50:21+03:00

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В пятницу 12 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. В большинстве районов небольшие и умеренные осадки смешанного характера. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду, днем порывы до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днём +3,+8 градусов, по южным и восточным районам +8,+13 градусов, по северу -3,+2 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6,+8 градусов.

В Сургуте облачная погода, дождь. Ветер юго-западный, западный 5-8 метров в секунду при порывах до 13 метров в секунду. Температура воздуха: +2, +5 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, сильный дождь. Ветер южный, юго-западный, западный 4-14 метров в секунду. Температура воздуха: -1, +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU