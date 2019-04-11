Югорчане могут посетить «колониальный» музей одним кликом

СЕГОДНЯ 15:58 2019-04-11T16:00:08+03:00

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Жизнь и работа за колючей проволокой, предметы одежды заключенных, огромный фото и видеоархив, всё то, что было скрыто от простого обывателя, отныне могут посмотреть жители Югры, не выходя из дома. В федеральной службе исполнения наказаний состоялась презентация Исторического портала ведомства.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по ХМАО-Югре, их коллеги приняли участие в наполнении портала информацией. Исторический портал – результат почти годовой работы по сбору информации об истории и деятельности уголовно-исполнительной системы из самых различных источников. Есть информация, которая ещё недавно находилась под грифом «Секретно».

Музей рассказывает об истории развития уголовно-исполнительной системы в регионе с начала 20 века по настоящее время. История создания учреждений исполняющих уголовные наказания в округе относится к началу 20-х годов XX столетия, захватывает годы Великой Отечественной войны, времени пятилеток. Каждый экспонат – это история одного человека.

Так, в Сургуте с 1923 года существовал арестный дом, где содержались 14 мужчин и две женщины, которые были осуждены в основном за кражу.

Арестный дом обслуживался четырьмя надзирателями, материальное положение которых было: «очень и очень плохим», как указывалось в докладной записке начальника арестного дома Сургута начальнику административного округа Тобольского окрисполкома.

Добавим, что у югорчан также есть возможность посетить действующую экспозицию по истории УФСИН в округе, но для этого необходима предварительная запись.

ИСТОЧНИК KP.RU