2019-04-11T15:34:33+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске за пьяную езду осужден очередной водитель

Он отравится в колонию-поселение
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске за пьяную езду осужден очередной водитель. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Ханты-Мансийске за пьяную езду осужден очередной водитель. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным в нетрезвом вождении, и имеющим судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Согласно материалам дела, будучи в феврале 2016 года осужденным за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в феврале 2019 года мужчина вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения, но был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на пять месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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