В Югре началась подготовка к пожароопасному сезону
Природнадзор Югры в преддверии пожароопасного сезона 2019 года начал профилактическую работу с предприятиями лесной отрасли Югры.
По данным ведомства, они направили информационные письма о возможности ознакомления с перечнем обязательных предъявляемых требований, и являющихся предметом лесного и пожарного надзора в лесах, а также карточками типовых лесонарушений.
Также активно ведется совместная работа Природнадзором Югры и лесничествами по контролю готовности лесопользователей к пожароопасному сезону.
Отметим, что официально пожароопасный сезон в Ханты-Мансийском автономном округе пока не объявлен. В прошлом году он начался двумя неделями раньше из-за пожаров.
ИСТОЧНИК KP.RU