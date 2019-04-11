2019-04-11T15:12:49+03:00
Общество

В Югре началась подготовка к пожароопасному сезону

Проводятся внеплановые проверки
Алена Кульмухаметова
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В Югре началась подготовка к пожароопасному сезону. Фото с сайта pixabay.comВ Югре началась подготовка к пожароопасному сезону. Фото с сайта pixabay.com
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Природнадзор Югры в преддверии пожароопасного сезона 2019 года начал профилактическую работу с предприятиями лесной отрасли Югры.

По данным ведомства, они направили информационные письма о возможности ознакомления с перечнем обязательных предъявляемых требований, и являющихся предметом лесного и пожарного надзора в лесах, а также карточками типовых лесонарушений.

Также активно ведется совместная работа Природнадзором Югры и лесничествами по контролю готовности лесопользователей к пожароопасному сезону.

Отметим, что официально пожароопасный сезон в Ханты-Мансийском автономном округе пока не объявлен. В прошлом году он начался двумя неделями раньше из-за пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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