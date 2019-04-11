Сургутские автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем на «Мазде»

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-11T15:00:26+03:00

В посёлке Солнечный автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем на «Мазде» Фото: Татьяна Коркина

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Не реагировал на звуковые сигналы патрульной машины и продолжал уходить от погони житель посёлка Солнечный Сургутского района. Мужчину удалось задержать во дворах.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в результате погони никто не пострадал. Информацию о пьяном водителе сообщила жительница посёлка Солнечный. Женщина рассказала, что на автомобиле «Мазда» передвигается мужчина в сильном алкогольном опьянении.

На задержание автомашины был направлен экипаж Госавтоинспекции. Водитель на законные требования полицейских об остановке авто не реагировал, пытался скрыться во дворах, но был задержан сотрудниками полиции.

Выяснилось, что 41-летний югорчанин поехал в магазин за алкоголем, но так как очень сильно хотел выпить, решил выпить бутылку коньяка по дороге домой.

В ходе разбирательства стражами порядка было установлено, что в ноябре 2018 года мужчина привлекался к административному наказанию за вождение в нетрезвом виде. Судом ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/702569" frameborder="0"></iframe> Пьяный водитель "Мазды" пытается уйти от автоинспекторов Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU