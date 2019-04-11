2019-04-11T15:00:26+03:00
Происшествия

Сургутские автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем на «Мазде»

Мужчина пытался скрыться во дворах [ВИДЕО]
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В посёлке Солнечный автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем на «Мазде»В посёлке Солнечный автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем на «Мазде»Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Не реагировал на звуковые сигналы патрульной машины и продолжал уходить от погони житель посёлка Солнечный Сургутского района. Мужчину удалось задержать во дворах.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в результате погони никто не пострадал. Информацию о пьяном водителе сообщила жительница посёлка Солнечный. Женщина рассказала, что на автомобиле «Мазда» передвигается мужчина в сильном алкогольном опьянении.

На задержание автомашины был направлен экипаж Госавтоинспекции. Водитель на законные требования полицейских об остановке авто не реагировал, пытался скрыться во дворах, но был задержан сотрудниками полиции.

Выяснилось, что 41-летний югорчанин поехал в магазин за алкоголем, но так как очень сильно хотел выпить, решил выпить бутылку коньяка по дороге домой.

В ходе разбирательства стражами порядка было установлено, что в ноябре 2018 года мужчина привлекался к административному наказанию за вождение в нетрезвом виде. Судом ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Пьяный водитель "Мазды" пытается уйти от автоинспекторов Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Югорчане могут посетить «колониальный» музей одним кликом
В Ханты-Мансийске за пьяную езду осужден очередной водитель
В Югре началась подготовка к пожароопасному сезону
В субботу жители Югры проверят свою грамотность на «Тотальном диктанте»
Парень из Советского обчистил чужой сарай на крупную сумму
В Сургутском районе насмерть разбился водитель «КамАЗа»
Вартовчан пригласили на легкоатлетическую эстафету, посвящённую Дню Победы
Сбербанк профинансировал строительство жилого комплекса «Шоколад» от группы компании «ЭНКО»
В Югре во время паводка в зону подтопления попадают восемь населённых пунктов
Студентка из Ханты-Мансийска «подарила» 100 тысяч рублей преступнику
Вскрытие рек в ХМАО пройдёт раньше на неделю
Без денег и запчастей остался житель Нягани по вине мошенников
Нижневартовск присоединяется к всероссийской акции «Вахта памяти – 2019»
Пенсионерку из Югры просили не называть пароль мошенникам, но она сделала по-своему
В Ханты-Мансийске возведут универсальный спортивный комплекс
В ХМАО ищут вандала, который осквернил мемориал Вечного огня
В Сургуте из «экобоксов» торчали ртутные лампы
Стала известна программа проведения майских праздников и Дня города в Сургуте
В Излучинске осужден наркоман за хранение гашиша
Жители Югры недовольны реализацией «мусорной реформы»
Год колонии строгого режима получил житель Берёзовского района за наркотики