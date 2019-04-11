Парень из Советского обчистил чужой сарай на крупную сумму
Подзаработать на сдаче металлолома решил молодой югорчанин. Искать металл он решил в надёжном месте – в чужом сарае.
Накануне, в дежурную часть полиции Советского района поступило заявление о краже запчастей от автомобиля «МАЗ».
Полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи, им оказался 20-летний житель Советского. Молодой человек проник в постройку, расположенного на придомовой территории заброшенного строения по улице Титова, откуда похитил трубы, рессоры, редуктор от грузового автомобиля. Похищенное имущество сдал в пункт приема металлолома. Тем самым нанес ущерб собственнику в размере 113 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину».
ИСТОЧНИК KP.RU