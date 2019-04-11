В Сургутском районе насмерть разбился водитель «КамАЗа»
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 11 апреля около двух часов на Ново-Покурском месторождении Сургутского района.
По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 42-летний водитель, управляя автомашиной «КАМАЗ», не справился с управлением и допустил опрокидывание на проезжую часть.
К страшным последствиям привели погодные условия в виде снегопада и тяжёлый груз
К страшным последствиям привели погодные условия в виде снегопада и тяжёлый груз. При подъеме в горку гружёный «КамАЗ» потянуло вниз, огромная машина перевернулась. В результате ДТП водитель скончался на месте.
В настоящее время полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU