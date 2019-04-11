2019-04-11T13:53:48+03:00
Происшествия

В Сургутском районе насмерть разбился водитель «КамАЗа»

Тяжёлый груз сделал машину неуправляемой
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе насмерть разбился водитель «КамАЗа». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Сургутском районе насмерть разбился водитель «КамАЗа». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 11 апреля около двух часов на Ново-Покурском месторождении Сургутского района.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 42-летний водитель, управляя автомашиной «КАМАЗ», не справился с управлением и допустил опрокидывание на проезжую часть.

К страшным последствиям привели погодные условия в виде снегопада и тяжёлый груз

К страшным последствиям привели погодные условия в виде снегопада и тяжёлый груз

К страшным последствиям привели погодные условия в виде снегопада и тяжёлый груз. При подъеме в горку гружёный «КамАЗ» потянуло вниз, огромная машина перевернулась. В результате ДТП водитель скончался на месте.

В настоящее время полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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