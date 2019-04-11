2019-04-11T13:42:11+03:00
Общество

Вартовчан пригласили на легкоатлетическую эстафету, посвящённую Дню Победы

Её участникам необходимо подготовить документы
Алена Кульмухаметова
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Вартовчан пригласили на легкоатлетическую эстафету, посвящённую Дню Победы. Фото с сайта администрации города НижневартовскВартовчан пригласили на легкоатлетическую эстафету, посвящённую Дню Победы. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Жителей Нижневартовска приглашают на традиционную общегородскую легкоатлетическую эстафету, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

По данным организаторов, она состоится 11 мая в 10 часов на стадионе имени. Участники будут соревноваться на дистанциях от 300 до 700 метров в 10 этапах по трем группам: общеобразовательные учреждения, средне-специальные и высшие учебные заведения, коллективы физической культуры, организации и предприятия города.

Отметим, что, участникам мероприятия необходимо предоставить комиссии по допуску необходимые документы: заявку, заверенную подписью и печатью руководителя организации, медицинскую справку, ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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