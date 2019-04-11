Вартовчан пригласили на легкоатлетическую эстафету, посвящённую Дню Победы
Жителей Нижневартовска приглашают на традиционную общегородскую легкоатлетическую эстафету, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
По данным организаторов, она состоится 11 мая в 10 часов на стадионе имени. Участники будут соревноваться на дистанциях от 300 до 700 метров в 10 этапах по трем группам: общеобразовательные учреждения, средне-специальные и высшие учебные заведения, коллективы физической культуры, организации и предприятия города.
Отметим, что, участникам мероприятия необходимо предоставить комиссии по допуску необходимые документы: заявку, заверенную подписью и печатью руководителя организации, медицинскую справку, ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении.
ИСТОЧНИК KP.RU