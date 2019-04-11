СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-11T12:50:41+03:00

В Югре во время паводка в зону подтопления попадают восемь населённых пунктов Фото: Татьяна Коркина

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На заседании постоянной эвакуационной комиссии Югры обсудили противопаводковые мероприятия.

Так, в Кондинском районе в зону подтопления попадает 13 домов, в которых проживают 16 человек, в Болчарах, Алтае, Кондинском. За последние три года количество домов, подверженных подтоплению, в районе сократилось с 18 до 13 за счет переселения жителей из зон возможных подтоплений и такая работа продолжается.

В Нефтеюганском районе в зону возможного риска подтопления попадает четыре населенных пункта: Салым, Юганская Обь, Лемпино, Пойковский и межселенная территория – 31 садово-огородническое объединение граждан, могут пострадать 20 сельхозтоваропроизводителей. В Пойковском значительная часть подверженных угрозе паводка жилых строений расселена.

Подводя итоги заседания, Всеволод Кольцов подчеркнул необходимость актуализации списков подверженных угрозе подтопления жителей с учетом их возраста и состояния здоровья, чтобы учесть потребности в размещении, питании, медицинском сопровождении.

- В целях своевременного информирования состоящих в этих списках югорчан необходимо предусмотреть их оповещение путем SMS-рассылки, – нацелил он участников мероприятия.

Директор Ханты-Мансийского управления гражданской защиты населения Евгений Девятков сказал, что, по предварительным прогнозам «Центроспас-Югория», на Иртыше высшие уровни воды ожидаются в пределах 955 сантиметров. Для оповещения населения в случае чрезвычайной ситуации на территории Ханты-Мансийска установлено 16 сирен.

ИСТОЧНИК KP.RU