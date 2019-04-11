2019-04-11T12:50:41+03:00
Общество

В Югре во время паводка в зону подтопления попадают восемь населённых пунктов

Часть людей переселены
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре во время паводка в зону подтопления попадают восемь населённых пунктовВ Югре во время паводка в зону подтопления попадают восемь населённых пунктовФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

На заседании постоянной эвакуационной комиссии Югры обсудили противопаводковые мероприятия.

Так, в Кондинском районе в зону подтопления попадает 13 домов, в которых проживают 16 человек, в Болчарах, Алтае, Кондинском. За последние три года количество домов, подверженных подтоплению, в районе сократилось с 18 до 13 за счет переселения жителей из зон возможных подтоплений и такая работа продолжается.

В Нефтеюганском районе в зону возможного риска подтопления попадает четыре населенных пункта: Салым, Юганская Обь, Лемпино, Пойковский и межселенная территория – 31 садово-огородническое объединение граждан, могут пострадать 20 сельхозтоваропроизводителей. В Пойковском значительная часть подверженных угрозе паводка жилых строений расселена.

Подводя итоги заседания, Всеволод Кольцов подчеркнул необходимость актуализации списков подверженных угрозе подтопления жителей с учетом их возраста и состояния здоровья, чтобы учесть потребности в размещении, питании, медицинском сопровождении.

- В целях своевременного информирования состоящих в этих списках югорчан необходимо предусмотреть их оповещение путем SMS-рассылки, – нацелил он участников мероприятия.

Директор Ханты-Мансийского управления гражданской защиты населения Евгений Девятков сказал, что, по предварительным прогнозам «Центроспас-Югория», на Иртыше высшие уровни воды ожидаются в пределах 955 сантиметров. Для оповещения населения в случае чрезвычайной ситуации на территории Ханты-Мансийска установлено 16 сирен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Югорчане могут посетить «колониальный» музей одним кликом
В Ханты-Мансийске за пьяную езду осужден очередной водитель
В Югре началась подготовка к пожароопасному сезону
Сургутские автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем на «Мазде»
В субботу жители Югры проверят свою грамотность на «Тотальном диктанте»
Парень из Советского обчистил чужой сарай на крупную сумму
В Сургутском районе насмерть разбился водитель «КамАЗа»
Вартовчан пригласили на легкоатлетическую эстафету, посвящённую Дню Победы
Сбербанк профинансировал строительство жилого комплекса «Шоколад» от группы компании «ЭНКО»
Студентка из Ханты-Мансийска «подарила» 100 тысяч рублей преступнику
Вскрытие рек в ХМАО пройдёт раньше на неделю
Без денег и запчастей остался житель Нягани по вине мошенников
Нижневартовск присоединяется к всероссийской акции «Вахта памяти – 2019»
Пенсионерку из Югры просили не называть пароль мошенникам, но она сделала по-своему
В Ханты-Мансийске возведут универсальный спортивный комплекс
В ХМАО ищут вандала, который осквернил мемориал Вечного огня
В Сургуте из «экобоксов» торчали ртутные лампы
Стала известна программа проведения майских праздников и Дня города в Сургуте
В Излучинске осужден наркоман за хранение гашиша
Жители Югры недовольны реализацией «мусорной реформы»
Год колонии строгого режима получил житель Берёзовского района за наркотики