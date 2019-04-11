2019-04-11T12:38:03+03:00
Происшествия

Студентка из Ханты-Мансийска «подарила» 100 тысяч рублей преступнику

Девушка пыталась оформить кредит
Алена Кульмухаметова
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Студентка из Ханты-Мансийска «подарила» 100 тысяч рублей преступнику. Фото с сайта pixabay.comСтудентка из Ханты-Мансийска «подарила» 100 тысяч рублей преступнику. Фото с сайта pixabay.com
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Сразу два жителя окружной столицы Югры попали на уловки мошенников. Сумма ущерба составила более ста тысяч рублей.

Так, 51-летнего жителя Ханты-Мансийска не смутила цена о продаже снегоуборщика, которая была размещена на странице интернет–магазина «Все для дома и для дачи». Она была подозрительно низкой. Но желание приобрести снегоуборщик почти даром подтолкнуло его на необдуманные действия. В результате чего мужчина лишился около 15 000 рублей. Снегоуборщик он не получил, а лже-менеджер данного магазина перестал выходить на связь.

Также жертвой мошенников стала и 24-летняя студентка из Ханты-Мансийска, которая пыталась получить кредит, оформив онлайн-заявку в «Московском фондовом банке». После общения с представителем банка со счета заявительницы исчезли 100 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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