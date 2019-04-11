Без денег и запчастей остался житель Нягани по вине мошенников

СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-11T11:46:45+03:00

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Уловка мошенников снова сработала. Злоумышленники обманули 53-летнего житель города Нягань.

Накануне мужчина обратился в дежурную часть полиции Нягани, где рассказал, что на одном из сайтов в интернете искал запчасти для своего автомобиля. Выбрав одни из них, связался с продавцом по указанным номерам. В ходе разговора обсуждались детали, оплата и способы доставки. После чего псевдо-продавец скинул мужчине смс-сообщением реквизиты, на которые необходимо было перевести 100 % предоплату за товар. После того как оплата в сумму более 35 тысяч рублей поступила на указанный счет, в ответ была отправлена смс с кодом, который необходимо было сообщить в транспортной компании для получения заказа 9 апреля 2019.

В назначенный день, придя в транспортную компанию, мужчине рассказали, что подобного заказа под таким номером нет и предназначенный для него товар в компанию не поступал. Телефонные номера, по которым потерпевший созванивался ранее и делал заказ, были отключены. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU