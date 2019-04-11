Нижневартовск присоединяется к всероссийской акции «Вахта памяти – 2019»

СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-11T11:32:12+03:00

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В преддверии Дня Победы поисковики Нижневартовска собираются в свою очередную полевую экспедицию на земли былых сражений. А 18 апреля горожане поддержат всероссийскую акцию «Вахта памяти – 2019». Местом объединения таких вартовчан является Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот».

В «Патриоте» в зале «Подвигу – память» работает выставка, где представлены экспонаты, поднятые поисковиками во время «Вахт памяти». Это подлинные предметы быта и военного обихода, документы и личные вещи погибших бойцов. На многих предметах видны следы сражений: искорёженные орудия, пробитая снарядами посуда, наполовину уцелевшие от пожара военные книжки и солдатские письма.

Всего на территории «Патриота» расположено шесть постоянных и одна временная музейные экспозиции, посвященные годам Великой Отечественной войны.

Приобретают необходимые знания и военно-прикладную подготовку будущие поисковики во время работы палаточного лагеря в полевых условиях. Действует «Школа молодого поисковика». Обучаются необходимым навыкам.

19 апреля сводный отряд города «Самотлор» отправится в первую весеннюю «Вахту памяти» в Севастополь, где парни и девушки присоединятся к группам из разных регионов России. На раскопки поедут 12 отрядов. Экспедиции также пройдут в Волгограде, Крымске. В общей сложности 102 нижневартовца отправятся в места сражений прошлого.

Поисковое движение в городе зародилось в 2003 году. Спустя два года во главе с руководителем центра «Патриот» Фаилем Кадровым четверо поисковиков отправились в свою первую полевую командировку. За эти годы таких выездов было более 50-ти. За время участия в «Вахтах памяти» поисковиками центра поднято более 2000 останков солдат, установлено около 40 фамилий погибших, 12 родственников найдены. Еще фамилии более 220 бойцов, о которых долгое время не было ничего известно, были установлены после работы с архивами. В поисковых отрядах сейчас состоят 380 человек. Клубы открыты в школах, учреждениях дополнительного образования, при казачьих обществах и ДОСААФ.

ИСТОЧНИК KP.RU