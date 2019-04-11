СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-11T11:00:39+03:00

Пенсионерку из Югры просили не называть пароль мошенникам, но она сделала по-своему Фото: Татьяна Коркина

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В дежурную часть полиции Октябрьского района обратилась 61-летняя пенсионерка с заявлением о краже денег с банковской карты.

Полицейским женщина рассказала, что ей на телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником одного из банков. Звонившая сообщила о подозрительных транзакциях с карты заявительницы. Затем она перевела звонок на мужчину, который попросил пенсионерку назвать некоторые данные для сохранения денег.

Вскоре на телефон пенсионерки пришло смс-сообщение с номера 900 с текстом: «Списание средств: CARD2CARD A3 (RUB 8500) пароль 607674. Не сообщайте пароль НИКОМУ. Только мошенники запрашивают пароли».

Не смотря на предупреждение, женщина продиктовала полученный пароль, в результате более 8 тысяч рублей. При этом потерпевшая пояснила, что знала о подобных случаях мошенничества, но грамотная речь мошенников вызвала доверие.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU