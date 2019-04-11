В Ханты-Мансийске возведут универсальный спортивный комплекс

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-11T10:27:36+03:00

Он примет мероприятия всемирной шахматной Олимпиады в 2020 году

Изменить размер текста: A A

В окружной столице Югры возведут универсальный спортивный комплекс площадью 13 тысяч квадратных метров. Он будет построен рядом с центром развития теннисного спорта.

Накануне совет по вопросам развития инвестиционной деятельности при правительстве Югры выделил земельный участок площадью около 18 тысяч квадратных метров без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта.

По словам директора департамента физической культуры и спорта Югры Сергея Артамонова, объект представляет собой спортивное сооружение, которое соответствует требованиям и рекомендациям министерства спорта России, федераций по видам спорта. Сооружение будет рассчитано на 500 зрительских мест и будет включать в себя площадки для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, ручным мячом, теннисом, бадминтоном, художественной гимнастикой, спортивной акробатикой.

Уникальность данного объекта заключается в его многофункциональности. Объект может выступать не только как спортивное сооружение, но и будет использовано для проведения культурно-массовых мероприятий, конференций, не только регионального, но и всероссийского уровня.

Кроме того, универсальный спорткомплекс примет мероприятия всемирной шахматной Олимпиады в 2020 году.

В настоящее время идёт подготовка концепции реализации проекта, ведутся проектные и изыскательские работы. После получения заключения государственной экспертизы проектной документации на площадке начнутся строительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU