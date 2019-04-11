СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-11T09:44:40+03:00

В Сургуте из «экобоксов» торчали ртутные лампы. Фото с сайта pixabay.com

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Разобранные контейнеры, открытые крышки и торчащие лампы – такие нарушения зафиксировали активисты экологической организации «Зеленый Фронт» в Сургуте. Проверка прошла по ряду адресов.

Как выяснилось с нарушениями эксплуатируются специализированные контейнеры "Экобокс", предназначенные для сбора и накопления отработанных ртутных ламп.

У дома 1 по улице Бажова, у дома 13/1 по улице Иосифа Каролинского и на Университетской 23/2 активисты выявили торчащие прямиком из контейнеров линейные люминесцентные лампы. На И.Каролинского 13/1, на Университетской 23/1 и 23/5, а также на ул. Ивана Захарова д.10 нарушена герметичность контейнеров. Там отсутствует или ненадлежаще закреплен клапан приемного отсека, что создает угрозу для здоровья местных жителей. У дома 23/5 по Университетской улице специализированный контейнер для сбора опасных отходов разобран - задняя стенка контейнера не закреплена.

Помимо этого, активисты "Зеленого Фронта" указывают на недопустимо близкое расположение "Экобоксов" к жилым домам по некоторым из вышеуказанных адресов, что является нарушением санитарных норм и правил.

Добавим, что отработанные ртутьсодержащие лампы это чрезвычайно опасные отходы, отнесенные к 1 классу опасности. Отсутствие герметичности контейнеров и их близкое расположение к жилым домам создает недопустимые риски для здоровья людей.

ИСТОЧНИК KP.RU