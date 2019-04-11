Стала известна программа проведения майских праздников и Дня города в Сургуте

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-11T11:21:44+03:00

Изменить размер текста: A A

До первомайских и победных праздников осталось менее месяцев. По всей Югре идёт активная подготовка к их проведению.

Накануне в администрации Сургута рассказали, что1 мая состоится традиционная демонстрация, в которой примут участие работники предприятий и все желающие. Горожане с транспарантами и воздушными шарами пройдут по главным улицам города.

На 9 мая сургутян ожидает шествие Бессмертного полка, праздничный парад. В нём примут участие сотрудники полиции, УФСИН, Росгвардии, воспитанники патриотических организаций и ученики профильных классов.

Кроме того, готовится масштабная реконструкция военных событий. Напомним, что в прошлом году реконструкция боевых действия с участием танка и самолетов привлекла более 100 тысяч горожан. Завершится 9 мая праздничным концертом и салютом.

Добавим, что майские праздники в этом году будут длинными: отдыхаем с 1 по 5 мая, в честь Праздника Весны и труда, и с 9 по 12 мая в связи с празднованием Дня Победы.

Также в администрации Сургута поделились планами празднования 425-летия города. Для сургутян выступит звезда шансона Денис Майданов. Он исполнит патриотичные песни. Праздник отметят 12 июня. В мэрии отметили, что программа юбилея еще готовится.

ИСТОЧНИК KP.RU