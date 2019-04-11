СЕГОДНЯ 09:11 2019-04-11T09:11:09+03:00

В Излучинске осужден наркоман за хранение гашиша. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Мужчина купил его с помощью «закладки»

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Накануне Нижневартовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя посёлка городского типа Излучинск. Он признан виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотического средства, совершенном в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый незаконно хранил по месту своего проживания гашиш массой свыше 40 граммов, который ранее приобрел путем закладки.

Суд назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, что за хранение и незаконный оборот наркотиков назначается реальное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU