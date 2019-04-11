Жители Югры недовольны реализацией «мусорной реформы»

СЕГОДНЯ 08:57 2019-04-11T09:05:17+03:00

Изменить размер текста: A A

От 111 до 200 рублей с одного человека выросла плата за вывоз мусора в Ханты-Мансийском автономном округе. При этом качество предоставляемой услуги не изменилось, а в некоторых местах даже ухудшилось.

Об этом постоянно говорят югорчане в соцсетях:

«К площадкам с мусорными контейнерами нельзя подойти, всё завалено пакетами, бегают собаки, разрывают мешки. За что мы платим» - пишет возмущенная женщина. Сейчас пока холода, что будет, когда наступит тепло и из-за несвоевременного вывоза мусора появится толпа мух», - добавляет другая. «Плата выросла пропорционально мусору в баках» - отмечает югорчанин.

Видя недовольство людей во всех муниципалитетах округа проходят встречи с населением. Одна из таких состоялась накануне в Пыть-Яхе.

На совещании работали представители регионального оператора по обращению с ТКО «Югра-экология».

Жители высказали претензии к размеру тарифа и качеству оказываемых услуг по вывозу мусора. «На МКД норматив составляет 2,19 куба в год, а на индивидуальные жилищные строения 3, 285 куба. Цена кубометра установлена РТС и составляет 731,8 рубль с куба. 2,19 или 3,285 в год умножаем на тариф и делим на 12 – получаем 134 и 200 рублей с человека, соответственно», - пояснила заместитель директора по договорной и агентской работе Ирина Бабурина.

В течение 2019 года региональный оператор совместно с муниципалитетами разработает генеральную схему очистки территорий. Интерактивную карту, на которой будут отражены все мусорообразователи – как частные, так и юридические лица, все контейнерные площадки. Задача установить фактические объёмы образовываемого мусора. На основании полученных данных нормативы накопления ТКО могут быть скорректированы, как и размер платы. Кроме того, из тарифа регионального оператора на федеральном уровне намерены исключить НДС, что снизит цену услуги на 18%.

Относительно принципов раздельного сбора отходов специалисты пояснили, что мусор будет делится не на четыре и более типов, а только на два – «сухой» и «мокрый». Далее сортироваться будет на полигонах.

Жители «Черёмушек» задали вопрос о возможности перерасчёта платы за вывоз ТКО за январь-март. В эти месяцы услуга, по их словам, не оказывалась. Как отметил заместитель главы Сергей Сериков, с контейнерной площадки микрорайона было вывезено порядка 400 кубометров отходов.

- Тот мусор, который образовался в честном секторе, – никуда не делся. Он осел либо в городских контейнерах, там куда люди едут на работу, либо в ближайших оврагах. Количество мусора – постоянная величина, исчезнуть он никуда не мог - прокомментировал вопрос заместитель директора по обращению с ТКО Геннадий Гринченко. Он подчеркнул, что за январь-февраль перевозчики вывезли порядка 14 тысяч кубов мусора с территории Пыть-Яха. Объёмы оплачены и, уверен, специалист – включают мусор, вывезенный из 9-го микрорайона.

Добавим, что среди озвученных претензий - удалённость контейнерных площадок в «Черёмушках». Глава Пыть-Яха дал поручение установить здесь по меньшей мере две контейнерные площадки.

Добавим, что технические неполадки в работе горячей линии регионального оператора по обращению с ТКО «Югра-экология» были устранены. Работает номер телефона 8 800 222 11 86.

ИСТОЧНИК KP.RU