2019-04-11T08:34:47+03:00
Происшествия

Год колонии строгого режима получил житель Берёзовского района за наркотики

Мужчина купил их для себя
Алена Кульмухаметова
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Год колонии строгого режима получил житель Берёзовского района за наркотики. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыГод колонии строгого режима получил житель Берёзовского района за наркотики. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Распространять не намеревался, а купил для себя партию наркотиков житель Берёзовского района. За что получил реальный срок лишения свободы.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, Берёзовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 40-летнего местного жителя. Он признан виновным в незаконном приобретении, хранении наркотических средств.

Выяснилось, что мужчина долгое время хранил наркотики у себя дома, для личного потребления. В ходе оперативных мероприятий запрещенные вещества массой более восьми грамм были изъяты.

Суд назначил наркозависимому виновному наказание в виде лишения свободы сроком на один год один месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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