СЕГОДНЯ 08:03 2019-04-11T08:03:21+03:00

За минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Жесткая дорожная авария произошла в 16:35 в городе Сургут. Водитель иномарки врезался в бетонный забор.

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, на улице Глухова водитель за рулём «Тойота» врезался в забор. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Задержано пять водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, два – за отказ от медицинского освидетельствования, один – за повторное управление с признаками опьянения. 32 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU