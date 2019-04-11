Сургутянин похитил смартфон за 18 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:54 2019-04-11T07:54:17+03:00

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Кража дорого смартфона произошла в посёлке Сайгатино Сургутского района. Злоумышленника нашли по горячим следам.

- В поселке Сайгатино Сургутского района сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Известно, что находясь в доме заявителя, злоумышленник похитил сотовый телефон стоимостью 18 000 рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто две ранее зарегистрированных преступления: причинение вреда здоровью средней тяжести и неправомерное завладение автотранспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU