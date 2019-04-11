2019-04-11T07:27:46+03:00
Общество

На трассах Югры автоинспекторы проведут массовую проверку водителей

Автовладельцев просят с пониманием отнестись к рейду
Алена Кульмухаметова
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На трассах Югры автоинспекторы проведут массовую проверку водителей. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыНа трассах Югры автоинспекторы проведут массовую проверку водителей. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Большая проверка на трезвость запланирована среди югорских водителей уже в пятницу 12 апреля. Автоинспекторы будут проверять все автомобили.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, 12 апреля на автодороге «Нефтеюганск – левый берег реки Обь», «Подъезд к городу Сургут» и на улице Сургутская города Нефтеюганск, сотрудниками окружного ДПС совместно с сотрудниками Госавтоинспекции Нефтеюганского района и города Нефтеюганск, будет проведено профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих авто в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а так же формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на автодорогах и осознания неотвратимости наказания. Автовладельцев просят отнестись с пониманием к мероприятию и сохранять спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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