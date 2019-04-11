СЕГОДНЯ 07:09 2019-04-11T07:09:25+03:00

Погода в Югре 11 апреля: в южный районах до плюс 13, в северных – минус 5 градусов Фото: Татьяна Коркина

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В четверг 11 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие, днём по западным районам умеренные осадки смешанного характера. Ветер восточных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +2,+7 градусов, по южным районам +8,+13 градусов, по северу и востоку 0,-5 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер восточных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3,+5 градусов.

В Сургуте облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха: -5, -2 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 1-8 метров в секунду. Температура воздуха: -5, -1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU