Погода в Югре 11 апреля: в южный районах до плюс 13, в северных – минус 5 градусов
В четверг 11 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие, днём по западным районам умеренные осадки смешанного характера. Ветер восточных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +2,+7 градусов, по южным районам +8,+13 градусов, по северу и востоку 0,-5 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер восточных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3,+5 градусов.
В Сургуте облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха: -5, -2 градусов.
В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 1-8 метров в секунду. Температура воздуха: -5, -1 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU