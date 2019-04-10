2019-04-10T16:28:51+03:00
Общество

Из Ханты-Мансийска станет больше авиарейсов

Благодаря новым маршрутам жители региона смогут летать не только внутри округа, но и в другие города России с короткими стыковками
Алена Кульмухаметова
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Из Ханты-Мансийска станет больше авиарейсов. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскИз Ханты-Мансийска станет больше авиарейсов. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Авиаперевозчик «Utair» увеличивает количество прямых рейсов в регионы России из ключевых городов Югры: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска. С начала года авиакомпания начала реализацию уникальной для российского региона схемы полетов.

В первую очередь, небольшие города Югры получат приоритетную связь с административными центрами: Ханты-Мансийском, Тюменью и Сургутом. В частности, авиакомпания открывает прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Когалым, Нягань, Советский и Урай.

Уже с 1 марта пассажиры уже могут летать из Ханты-Мансийска в Уфу — 3 раза в неделю, в Омск — 2. Также с 1 марта «Utair» начал полеты из Сургута в Омск, с 26 мая полетит из Сургута в Барнаул. Открываются новые направления из Нижневартовска: 5 раз в неделю в Самару и Уфу, 4 раза в неделю — в Екатеринбург, 1 раз — в Санкт-Петербург, ежедневно — в Москву.

Благодаря новым маршрутам жители региона смогут летать не только внутри округа, но и в другие города России с короткими стыковками. С 1 апреля авиаперевозчик ввел вечерний рейс из Ханты-Мансийска в Москву, в июне откроется маршрут в Санкт-Петербург. С 1 июня появятся рейсы из Нижневартовска в Москву и северную столицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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