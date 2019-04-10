СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-10T15:59:21+03:00

В Югре почти месяц ищут жителя Сургута . Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Родственники не знают, куда он исчез

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В Сургуте с 12 марта ищут местного жителя - Тарасова Юрия Викторовича 1972 года рождения. На сегодня следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного его исчезновения.

Как сообщает следственный комитет Югры, мужчина ушел из своего дома, расположенного в СНТ «Кедровый-16» 12 марта 2019 года. С тех пор его местонахождение неизвестно, при этом о намерениях уехать из города родственникам и знакомым сургутянин не сообщал.

Приметы пропавшего: на вид 45 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, европейский тип лица, волосы прямые светло-русые, стрижка короткая, глаза голубые, нос средний прямой. На нижней части подбородка имеется шрам размером 1,5 см.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Тарасова Юрия Викторовича об обстоятельствах его исчезновения, либо другой информацией, имеющей значение для следствия, просим позвонить по телефону 8 (3467) 32-72-53 (отдел криминалистики следственного управления); 8-950-502-74-52 (дежурная служба следственного управления); 8 (3462) 76-16-24, 76-16-22 (УМВД России по г.Сургуту).

ИСТОЧНИК KP.RU