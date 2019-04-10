2019-04-10T14:54:12+03:00
Происшествия

В Сургуте два уголовника оставили грузовые машины без аккумуляторов

Преступников удалось задержать с краденым
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте два уголовника оставили грузовые машины без аккумуляторов. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Сургуте два уголовника оставили грузовые машины без аккумуляторов. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Накануне в дежурную часть полиции Сургута обратился 52-летний сургутянин и заявил о краже аккумуляторных батарей.

Оперативники выяснили, что ночью неизвестный, находясь на неохраняемой стоянке по улице Нефтеюганское шоссе, похитил две аккумуляторные батареи с грузового автомобиля «МАЗ» стоимостью 18 тысяч рублей.

С аналогичным заявлением в тот же день в полицию обратился директор одного из автосервисов города и сообщил, что с грузовых автомобилей «МАН», которые были припаркованы на площадке по улице Рационализаторов, были похищены четыре аккумуляторные батареи. Ущерб составил 48 тысяч рублей.

По горячим следам сургутскими полицейскими были установлены и задержаны 26-летний сургутян, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи, а также 26-летний житель Нефтеюганского района, который был судим за угон и разбой.

Злоумышленники пояснили, что краденое планировали продать, а деньги потратить на личные нужды.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Сургутянину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а его сообщник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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