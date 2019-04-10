В Сургуте два уголовника оставили грузовые машины без аккумуляторов
Накануне в дежурную часть полиции Сургута обратился 52-летний сургутянин и заявил о краже аккумуляторных батарей.
Оперативники выяснили, что ночью неизвестный, находясь на неохраняемой стоянке по улице Нефтеюганское шоссе, похитил две аккумуляторные батареи с грузового автомобиля «МАЗ» стоимостью 18 тысяч рублей.
С аналогичным заявлением в тот же день в полицию обратился директор одного из автосервисов города и сообщил, что с грузовых автомобилей «МАН», которые были припаркованы на площадке по улице Рационализаторов, были похищены четыре аккумуляторные батареи. Ущерб составил 48 тысяч рублей.
По горячим следам сургутскими полицейскими были установлены и задержаны 26-летний сургутян, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи, а также 26-летний житель Нефтеюганского района, который был судим за угон и разбой.
Злоумышленники пояснили, что краденое планировали продать, а деньги потратить на личные нужды.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
Сургутянину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а его сообщник задержан и помещен в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU