СЕГОДНЯ 14:47 2019-04-10T14:47:56+03:00

Задержаны два югорчанина на снегоходах, которые открыли сезон охоты раньше времени. Фото с сайта Природнадзора Югры

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Инспекторы Природнадзора Югры совместно с полицией и охотничьим инспектором на территории охотничьих угодий Ханты-Мансийского района провели рейды.

Как сообщили в ведомстве, были задержаны два нарушителя. Так, 3 апреля были обнаружены два охотника на снегоходах, которые охотились в закрытые сроки охоты. Нарушителями незаконно добыты три особи самца глухаря. Также были замечены следы преследования ими лосей.

Сотрудником полиции Ханты-Мансийского района у одного охотника изъяты два ружья и продукция охоты «Глухарь» в количестве трёх штук.Своевременное пресечение незаконной охоты спасло жизнь лосю, а судя по экипировке охотников - многим лесным обитателям.

По факту осуществления охоты с нарушением сроков охоты в отношении граждан составлены протоколы об административных правонарушениях. Нарушителям грозит административная ответственность в виде лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет. А также решается вопрос о возбуждении уголовного дела и возмещении ущерба в размере 54 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU