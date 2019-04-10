СЕГОДНЯ 14:36 2019-04-10T14:38:50+03:00

В Лянторе люди в масках похитили платёжный терминал. Фото с сайта pixabay.com

Им удалось его вскрыть и взять деньги [ВИДЕО]

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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от работника организации операционной работы с платежными терминалами о краже терминала в торговом центре.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что работник, приехав в торговый центр проверить работу аппарата, обнаружил его отсутствие. При просмотре видеонаблюдения сотрудниками полиции было установлено авто, на которой вывезли терминал. В городе Лянторе был объявлен план «Перехват».

Оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались юноши 1996, 2000 и 2001 годов рождения. Как выяснилось, 17-летний юноша все заранее продумал и предложил своим друзьям таким образом обогатиться. Надев медицинские маски, они вошли в торговый центр, и похитили терминал, после чего отвезли его к подростку домой, вскрыли, забрав находящиеся в нем 18 тысяч рублей.

Стоит отметить, что утром они пытались вывести еще один игровой автомат, но были замечены хозяйкой магазина, после чего скрылись.

Похищенное изъято. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Попытка кражи». Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/702321" frameborder="0"></iframe> В Сургутском районе трое парней в масках украли платёжный терминал.

ИСТОЧНИК KP.RU