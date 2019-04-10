В Ханты-Мансийском районе на Иртыше спасатели взрывают лёд
Взрывные работы по разрушению и ослаблению льда проведут спасатели учреждения «Центроспас-Югория» с 10 по 24 апреля 2019 года на реках Югры.
Сегодня, 10 апреля взрывные работы пройдут на реке Иртыш в районе села Реполово Ханты-Мансийского района – Кировский поворот.
По словам начальника группы взрыво-технических работ «Центроспас-Югория» Александра Пургина, следующие ледовзрывные работы планируется провести на реке Обь 17 и 24 апреля в районе населенных пунктов д. Соснино, с. Былино Нижневартовского района и на переправах нялинская и близ п. Кирпичный Ханты-Мансийского района.
Спасатели обращается к жителям районов Югры, в которых будут проводиться взрывные работы, с просьбой сохранять спокойствие во время проведения работ.
ИСТОЧНИК KP.RU