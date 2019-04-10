2019-04-10T14:02:07+03:00
Общество

В Ханты-Мансийском районе на Иртыше спасатели взрывают лёд

Югорчан просят сохранять спокойствие
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийском районе на Иртыше спасатели взрывают лёд. Фото: ГУ МЧС по НСОВ Ханты-Мансийском районе на Иртыше спасатели взрывают лёд. Фото: ГУ МЧС по НСО
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Взрывные работы по разрушению и ослаблению льда проведут спасатели учреждения «Центроспас-Югория» с 10 по 24 апреля 2019 года на реках Югры.

Сегодня, 10 апреля взрывные работы пройдут на реке Иртыш в районе села Реполово Ханты-Мансийского района – Кировский поворот.

По словам начальника группы взрыво-технических работ «Центроспас-Югория» Александра Пургина, следующие ледовзрывные работы планируется провести на реке Обь 17 и 24 апреля в районе населенных пунктов д. Соснино, с. Былино Нижневартовского района и на переправах нялинская и близ п. Кирпичный Ханты-Мансийского района.

Спасатели обращается к жителям районов Югры, в которых будут проводиться взрывные работы, с просьбой сохранять спокойствие во время проведения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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