В Нефтеюганском районе сгорели три жилых многоквартирных дома

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-10T13:49:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на третьей улице посёлка Пойковский Нефтеюганского района поступил глубокой ночью 9 апреля. Как позже выяснилось горели сразу три дома. Эвакуировались 43 человека.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, в 02:16 9 апреля поступило сообщение о возгорании жилого дома. Пожар ликвидирован в 03:22. На тушение пожара от МЧС и «Центроспас-Югория» привлекалась восемь единиц техники, 31 человек личного состава. Эвакуировано 25 человек, в том числе трое детей.

Горел двухэтажный жилой дом. В результате возгорания уничтожена кровля на площади 300 квадратных метров, повреждены потолочные перекрытия и перегородки второго этажа на площади 300 квадратных метров. Причина, ущерб устанавливаются. Известно, что дом был признан аварийным и его жильцы ждали переселения.

Сгорела крыша. Фото из соцсети ВКонтакте

В эту же ночь пожарные выезжали на эту же улицу, где горел двухэтажный жилой дом. В результате пожара повреждена стена внутри подъезда и одна из квартир. Причина, ущерб устанавливаются. Эвакуировано 12 человек.

Также огнеборцы выезжали еще раз на третью улицу по сообщению о пожаре в двухэтажном жилом доме. В результате возгорания повреждена стена снаружи дома на площади 0,5 м2. Эвакуировано четыре человека. Причина пожара и ущерб устанавливаются дознавателями.

Погорельцам нужна помощь

При этом жители посёлка уверяют, что это был поджог.

«В ночь с 8 на 9 апреля, как пишут пострадавшие в комментариях, в 2ч 21мин. в Нефтеюганском районе в пгт.Пойковский произошел, предположительно, поджог жилого дома в 3 микрорайоне. Загорелась многоквартирная деревянная двухэтажка. А следом за ней ещё два дома. В общей сложности до утра горело три жилых многоквартирных дома в 3 микрорайоне: 3-36, 3-27 и 3-21, -пишет очевидица и делится говорящими фото.

Сколько именно квартир сгорело и сколько семей пострадало и осталось без крова власти и официальные источники пока молчат. Погорельцам из Пойковского нужны вещи любого размера, всех размеров и детские, и взрослые, и мужские, и женские. А также обувь, одежда, посуда, подушки, одеяла. Выгорело у людей всё полностью. Место сбора вещей для пострадавших в Пойковском находится в детском саду «Капелька» и в Нефтеюганском районном комплексном центре «Полеля» в Нефтеюганске.

Добавим, что погорельцев переселят в 110 дом, также будет оказана материальная помощь. Об этом сообщили в администрации поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU