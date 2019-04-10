2019-04-10T12:59:35+03:00
Происшествия

В Сургуте по горячим следам раскрыта кража 100 тысяч рублей

Деньги пропали из шкафа
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте по горячим следам раскрыта кража 100 тысяч рублей. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Сургуте по горячим следам раскрыта кража 100 тысяч рублей. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Приём гостей оказался сильно убыточным для сургутянина. Гостья вынула из его шкафа крупную сумму денег и скрылась. Мужчина обратился в полицию.

Полицейские выяснили, что накануне кражи, днем у потерпевшего в гостях была женщина, с которой они вместе распивали спиртные напитки. 35-летний мужчина уснул, а после пробуждения обнаружил отсутствие приятельницы и 100 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемую в совершении данного преступления не работающая 41-летняя сургутянка.

Злоумышленница пояснила, что увидела, как мужчина из шкафа доставал деньги на спиртное, воспользовавшись моментом, когда он уснул, совершила кражу и скрылась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Похищенное изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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