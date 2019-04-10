2019-04-10T12:51:49+03:00
Общество

В Югре снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

На карантин закрывают группы в детских садах
Алена Кульмухаметова
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В Югре снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИВ Югре снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИФото: Татьяна Коркина
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Три группы в детских садах Сургута, Когалыма и Пыть-Яха, а также один класс школьников начального звена в школе Сургута закрыты на карантин. Об этом сообщает Роспотребнадзор ХМАО-Югры.

По ведомства, с 1 по 7 апреля заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Югре составила 63,51 на 10 тысяч населения, что на 25,72% ниже недельного эпидемического порога. Чаще всего болеют дети от 3 до 6 лет. Именно по этой причине закрыты несколько групп в детских садах.

Для слежения за структурой циркулирующих вирусов за прошедшую неделю проведено 1526 исследования 597 пациентам. Доля положительных находок от числа исследований составила около четырёх процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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